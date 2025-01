La mission impossible di Pradè: fare soldi con Kouame e Ikoné. Serve anche la loro collaborazione per arrivare a Luiz Henrique

La presa coscienza delle mancanze in attacco in casa Fiorentina ormai c'è: semmai quel che manca è l'incastro tra le pedine in uscita e quelle in entrata. In tal senso per favorire l'arrivo di Luiz Henrique qualche singolo dovrebbe invece lasciare la maglia viola: su tutti Kouame e Ikoné, ormai ai minimi termini anche autostima, oltreché come numeri. Fare soldi con loro però sarebbe una vera e propria impresa, scrive La Nazione, una mission impossible per Pradè. A complicare i piani ci sono anche gli alti ingaggi dei due, che hanno giusto qualche richiesta di prestito.

Chiaro che in caso di uscita onerosa di almeno uno dei due, la Fiorentina avrebbe poi risorse in più per andare ad aumentare la posta per Luiz Henrique.