Nani: "Arthur da prendere al volo, se ritrova la condizione gli torna anche la voglia. Amrabat? Il Manchester arabo non avrebbe problemi"

Il dirigente sportivo Gianluca Nani è intervenuto a Radio Bruno per parlare del possibile nuovo innesto della Fiorentina Arthur Melo:

“Un giocatore da prendere subito, in Premier League non si è adattato al calcio di Klopp, ma mi piace sin dai tempi in cui giocava in Brasile. Potrebbe non essere al top dal punto di vista fisico, ma se il giocatore viene rimesso in condizione di esprimersi al massimo, aumenta anche la sua voglia di rimettersi in forma”.

E su Amrabat: “Se lo United viene venduto al fondo arabo, non avrà problemi a prendersi il marocchino e molti altri”.