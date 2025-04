Severini: "Voglio diventare un punto di riferimento per la Fiorentina. Champions? Il nostro obiettivo"

Emma Severini, centrocampista della Fiorentina Femminile e della Nazionale Italiana, ha parlato ai canali ufficiali del club viola per parlare della stagione delle Viola, in corsa per la Champions League. Il prossimo appuntamento è segnato in calendario per sabato contro il Milan.

“Voglio essere un riferimento per la Fiorentina”

“Sono migliorata tanto su molti aspetti. Il traguardo che voglio raggiungere nella Fiorentina è diventare un punto di riferimento all'interno della squadra. E' un obiettivo che mi sono posta a inizio stagione per diventare una calciatrice di alto livello. Sono contenta che sto iniziando ad avvicinarmi alla Nazionale”.

“L'obiettivo è la Champions”

“Si riparte dopo la sosta ma l'obiettivo rimane lo stesso: conquistare un posto in Champions League. Ci serve vincere contro il Milan e credo che siamo in crescita nonostante la sconfitta con la Roma”.