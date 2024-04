Appena finito il derby della Mole di Torino, che ha visto affrontare il Toro granata di Juric e la Juventus. Una partita che, a differenza dei soliti scontri, è stata scoppiettante, regalando occasioni da una parte all'altra. Vlahovic ha colpito un palo da solo davanti al portiere nel primo tempo; Milinkovic Savic ha poi chiuso sempre sul serbo con una grande uscita bassa.

Le occasioni non sono mancate neanche ai padroni di casa che avevano trovato una gran rete con Zapata, annullata però per fuorigioco. Nel finale, si segnala anche l'espulsione di Ivan Juric, come era successo già con la Fiorentina. Alla fine è 0-0 con il Toro che sale a 45 punti, a più due sulla Viola, che lunedì giocherà contro il Genoa (e sempre con una gara da recuperare contro l'Atalanta).

Il Toro è riprendibile…

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Milan 68, Juventus 63, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 49, Napoli 48, Torino 46, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 38, Lecce 32, Cagliari 30, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare