Siemieniec: "Siamo andati vicini a prendere due piccioni con un fava. Dopo l'eroica lotta di Firenze..."

Lo Jagiellonia ha rischiato di eliminare la Fiorentina in Conference League in settimana e ieri ha pareggiato la propria partita di campionato contro il Legia Varsavia per 2-2 dopo però essere stato in vantaggio per 2-0. Poteva essere una settimana incredibile per i giallorossi e invece…

Due piccioni con una fava

“Dopo l'eroica lotta di Firenze, mi sarei aspettato che a un certo punto avremmo esaurito le energie - ha detto l'allenatore dello Jagiellonia, Adrian Siemieniec - È un peccato, perché questa settimana avremmo potuto prendere due piccioni con una fava (qualificazione in Conference e allungamento in vetta alla classifica in campionato ndr)”.

“Ne è valsa la pena”

E poi: "Ci siamo andati vicini. Tuttavia, penso che ogni tifoso dello Jagiellonia possa giudicare se ne sia valsa la pena. A volte si può sopravvalutare certe cose, ma il calcio è anche emozione, gioia e passione, che ci sforziamo di trasmettere ai tifosi in campo".