Attenta Fiorentina, l'Arabia punta uno dei tuoi obiettivi forti per l'attacco

L'Arabia Saudita piomba anche su M'Bala Nzola. Lo riporta Città della Spezia, che spiega come un club della Saudi Pro League (non è ancora noto quale) sia interessato all'attaccante dello Spezia, trascinatore delle Aquile nella scorsa stagione e pronto a lasciare la Liguria dopo la retrocessione.

Al momento nessuna offerta è pervenuta al club bianconero, che però è a conoscenza dell'interesse di un club saudita. Per lasciar partire Nzola, lo Spezia chiede circa 15 milioni di euro. L'attaccante piace a tante squadre, dalla Fiorentina alla Salernitana, passando per altri club in Europa, ma l'inserimento dei sauditi potrebbe cambiare i piani dell'angolano, visti soprattutto gli importanti ingaggi che stanno offrendo a destra e manca.