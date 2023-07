Un ex Fiorentina lascia la Serie A e Pioli. E il Milan è già pronto a fiondarsi su un vecchio obiettivo di Pradè

Ante Rebic è diretto verso la Turchia. L'attaccante croato saluterà il Milan e si sposterà al Besiktas nella prossima stagione. Il calciatore era in uscita dai rossoneri dopo 31 presenze fra campionato, Supercoppa e Coppa Italia con tre reti e due assist. Adesso una nuova avventura è pronta a cominciare per l'ex Fiorentina con l'operazione che si chiuderà a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno a due milioni di euro, come riporta TuttoMercatoWeb.

La punta è in partenza direzione Istanbul. Oggi il giocatore lascerà Milano e volerà in direzione della capitale turca. Una volta chiusa l'operazione, il Milan andrà alla ricerca della chiusura per una pedina a centrocampo: Yunus Musah del Valencia, giocatore cercato anche dalla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato.