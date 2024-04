Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, nel raccontare la partita di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina sul proprio giornale è stato piuttosto chiaro nella sua disamina.

“Superiorità atalantina fin dall'inizio”

“La superiorità tecnica della Dea si era già vista nel primo tempo - ha scritto Polverosi - Palla alla Fiorentina, occasioni all’Atalanta. La differenza di questa partita era nel modo e nel tempo di arrivare in zona-gol: per la Fiorentina era come scalare l’Everest, per l’Atalanta come scendere dallo scivolo dei bambini”.

“Il 3-1 è l'ennesima follia”

E inoltre: “Il gol del 3-1? L’ennesima follìa di una squadra che non conosce la parola equilibrio: tutti davanti, in 10 contro 11, contropiede, gol di Lookman. Ma come si fa?".