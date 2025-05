Il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina a Tuttomercatoweb.com: “Non vorrei risultare antipatico… ma è questa la dimensione della Fiorentina. E poi tra il quarto e il nono posto ci sono pochi punti. L'amarezza è per essersi fatti trovare impreparati nel momento più importante, quindi capisco lo stato d'animo dei tifosi viola. Sono innamorati e competenti, a Firenze si vive di calcio ogni giorno dell'anno”.

“La squadra aveva effettivamente illuso. E adesso? Niente panico”

E aggiunge: “La Fiorentina aveva effettivamente illuso e aveva dato l'impressione a tutti quanti di poter fare il grande salto, però in un campionato così equilibrato alla fine non è riuscita a emergere. La situazione è molto simile a quella di Bologna e Lazio. Cosa fare adesso? Andare avanti con questo progetto. Niente panico, non servono rivoluzioni”.

“Palladino non è stato disastroso. Bisogna riprovarci”

Su Palladino: “Non ha fatto una stagione catastrofica, anche se non migliore della precedente e questo non è un dettaglio, dovrà ragionarci pure lui. Rimane comunque un'annata da non buttare via. La società ha investito, anche a gennaio, non sempre azzeccando ma lo ha fatto. So che è più sexy dire che serve una rivoluzione, ma non credo sia il caso a Firenze. Bisogna riprovarci”.