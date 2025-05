Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del rinnovo di Palladino e in generale del momento difficile che sta attraversando la Fiorentina in questo finale di stagione: “Pensavo che il rinnovo fosse un atto di unione prima della volata decisiva a partire dal Betis. Ma ora siamo tutti disorientati. L’impressione era che il rinnovo potesse andare oltre il risultato. Una volta scelto di confermare Palladino, non puoi uscire con dichiarazioni che disorientano appena quattro giorni dopo. Forse Pradè si riferiva ai giocatori, ma una decisione del presidente può essere condivisa o imposta. E questo è da capire”.

“Non solo la Fiorentina, è rimasta indietro una città intera”

“Era da tempo che la Fiorentina non aveva giocatori così efficaci come Kean e Gosens. La prossima stagione inizia l’ultima settimana di maggio. La squadra però deve ripartire con due centravanti, nessuna società di calcio in Italia ne ha solo uno. Il Napoli vince scudetti, l’Atalanta va in Champions e vince l’Europa League. La Fiorentina invece si è allontanata da una certa posizione. E quando vedo lo stadio in cui gioca capisco perché è là dove si trova. È rimasta indietro una città intera".