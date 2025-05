Così è se mi pare - L’Europa che conta e quella che non conta. E se ora lo dice anche Pradè...

Nulla è perduto per la Fiorentina ma purtroppo per l’Europa, quella che conta, non ci siamo più.

Ho sempre sostenuto, anche prendendomi gli strali di chi non tollera posizioni diverse dalle proprie (l’intolleranza politica è niente rispetto a quella legata al tifo), che la Conference League è una coppetta.

Sofference League

Qualcuno la chiama “coppa del nonno”, facendo torto a quella col gelato al caffè della Motta, che era ottima. Altri, coppa di consolazione. Consolazione? Altri ancora Sofference League, che mi pare più calzante. Una vera condanna. Se ci fosse stata ai tempi di Dante, sono certo che il sommo poeta avrebbe riservato ai “cattivi” del calcio un girone dove la pena sarebbe stata assistere in continuazione a partite di Conferenze League.

Capisco che ci sono giovani tifosi che non hanno ancora visto la Fiorentina vincere qualcosa, e si sarebbero accontentanti anche della coppa di terza categoria. Percepisco una spasmodica esigenza di “mettere qualcosa in bacheca”. Ma siete sicuri che conquistare la coppetta spegnerebbe la sete di successi?

La Fiorentina scelga scientemente di non conquistare il posto in Conference

Francamente spero che la società viola scelga scientemente di non conquistare il posto in Conference, ma elabori un progetto ambizioso, non solo a chiacchiere come è stato fatto finora, che preveda di allestire una squadra (tecnico compreso) in grado di competere per un posto nell’Europa che conta (e da dove, fra l’altro, arrivano tanti denari). Probabilmente è solo il sogno di un tifoso ingenuo. Ma se al calcio togli il sogno, restano solo le tettorie del Viola Park.

Pradè dixit

A proposito. La frase con cui ho iniziato l’articolo, “Nulla è perduto ma purtroppo per l’Europa, quella che conta, non ci siamo più”, non è mia ma di Daniele Pradè. Che equivale a dire che in questi anni la Fiorentina ha giocato nell’Europa che non conta. Io lo sapevo già. E se ora lo dice anche lui…