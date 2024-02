La probabile formazione della Fiorentina: c'è Beltran dietro il Gallo. Chance per Lopez a centrocampo. Parisi a sinistra?

La Fiorentina deve tornare a fare punti e vincere. L'occasione contro l'Empoli sembra essere quella giusta ma servirà una prestazione da squadra. Per farlo l'allenatore viola pensa al modulo consueto, un 4-2-3-1 con qualche novità.

Terracciano in porta, con Faraoni che si riprende il posto a destra. Martinez Quarta-Ranieri la coppia centrale, con Parisi che dovrebbe trovare spazio dall'inizio a sinistra al posto di Biraghi. Occhio alle condizioni di Arthur, che potrebbe partire fuori. Al suo posto chance per Maxime Lopez al fianco di Duncan. Beltran sulla trequarti in compagnia di Nico Gonzalez e Ikonè, con il solito Belotti davanti.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.