Anche per la Fiorentina Femminile di mister De La Fuente si avvicina la stagione. Questi sono gli ultimi giorni di preparazione per le ragazze viola, che ieri pomeriggio hanno affrontato la Roma campionessa d'Italia nel tradizionale appuntamento di agosto in amichevole. Le giallorosse hanno vinto per 3-0, con reti di Troelsgaard, Haavi e dell'ex Giacinti.

“Arriva la settimana più importante”

Queste le parole di De La Fuente, riportate dal sito ufficiale del club viola: “Sapevamo che questa amichevole sarebbe stata impegnativa. Abbiamo alzato molto i carichi in settimana, sia fisicamente che tatticamente, e sapevamo che saremmo arrivate con molto lavoro da smaltire. D’altra parte questa è la settimana centrale dove spingere sotto tutti i punti di vista: dobbiamo arrivare a fine mese con tante calciatrici pronte, con minutaggio nelle gambe e idee tattiche bene chiare. Ci aspetta il debutto con il Napoli e poi le due sfide di Champions League: sarà una settimana in cui dovremo scendere in campo pronte a tutto. Oggi ho visto un buon gioco, poteva starci una condizione non ottimale. Ancora due settimane e poi ci saremo”.