Due gli addii ufficiali in casa Fiorentina Femminile in direzione Como. Il club lombardo piazza il doppio colpo di ex viola: Giorgia Spinelli, difensore e Katja Schroffenegger, portiere.

Entrambe le calciatrici italiane hanno firmato un contratto fino al 2026. Schroffenegger saluta la Fiorentina dopo ben 4 stagioni, mentre per Spinelli solo una stagione da giocatrice viola.