Il procuratore di Giacomo Bonaventura, Enzo Raiola, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato in modo polemico dell'addio alla Fiorentina del suo assistito.

“Averlo messo in discussione è stato irrispettoso”

"Ci aspettavamo tutt'altro da parte del club viola - ha detto - pensavamo di proseguire ma la direzione tecnica non era convinta. E allora abbiamo deciso di prendere un'altra strada: averlo messo in discussione non è stato rispettoso"

“A gennaio c'era la Juventus, ma lui…”

E poi: "Jack avrebbe voluto restare a Firenze. Ora valutiamo tante soluzioni anche fuori dall'Italia. In Serie A ci sono 5-6 club, stiamo lavorando ma con forza c'è anche la MLS. A gennaio c'era la Juventus su di lui, la Fiorentina rifiutò in modo forte le richieste. Ci abbiamo provato, ma Giacomo è stato riconoscente a quel che gli aveva dato il club".