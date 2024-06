FOTO, La pronta risposta dei tifosi viola a quelli del Pisa: "Ognuno ha il suo 29 maggio, voi due anni fa senza Serie A"

Il più classico degli sfottò sull'asse Pisa-Firenze si è materializzato giovedì, all'indomani della sconfitta viola in finale di Conference, con uno striscione affisso sulla A11 Firenze-Mare. Nelle ultime ore però è arrivata anche la risposta, sempre sullo stesso tono e sempre con riferimento alla data del 29 maggio, che al Pisa costò la Serie A nel 2022.

Il riferimento è alla finale play-off Pisa-Monza, finita 3-4 ma nella quale i nerazzurri avevano sfiorato per lunghi tratti della gara la vittoria, che sarebbe stata decisiva per la promozione in Serie A.