FOTO - Vacanze USA per Richardson. Il giocatore della Fiorentina posa con un suo idolo, pronto a tornare in campo

Il centrocampista della Fiorentina Amir Richardson, come tanti suoi compagni di squadra, si sta godendo un periodo di vacanze. In particolare, il marocchino ha deciso di trascorrerle negli Stati Uniti, più precisamente a Miami, dove sta ricaricando le batterie per la prossima stagione. Senza perdere l'opportunità di incontrare uno dei propri punti di riferimento.

Richardson posa anche con Paul Pogba, suo idolo come affermato nella sua conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina. Il francese, per altro, sembra pronto per tornare in campo: il Monaco ha deciso di puntare su di lui ed è ai dettagli per ingaggiarlo.