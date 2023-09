Spazio consueto su La Nazione per Benedetto Ferrara che parla in particolare della situazione degli attaccanti: "Beltran per la verità il campo lo vede poco perché il titolare del momento si chiama Nzola. Fisico alla Lukaku senza essere Lukaku, accento alla Drogba senza essere Drogba, per ora è servito solo a trasformare il gioco della Fiorentina, squadra alla scoperta dei lancioni lunghi, una bestemmia fino a non troppo tempo fa.

Il nostro karma spesso somiglia a uno scatto prepotente di Sottil: vai, vai, vai… ah no. Peccato. Si giocasse a bandierina saremmo in zona Champions. Ma è anche giusto dire che la classifica non è male… Invece la vera domanda che dovremmo porci è una sola: ma questa Fiorentina è realmente più forte di quella della scorsa stagione? La risposta al campo ovvio. Ma il tecnico lasciamolo lavorare in pace, se lo merita".