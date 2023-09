Italiano "studia" Beltran. C'è un investimento da tutelare ed esaltare

Il Corriere Fiorentino analizza così il “dualismo” tra i due centravanti viola. Ad oggi il minutaggio vede in vantaggio Nzola (556’ giocati contro 278’) e sono in molti a chiedersi come mai Beltran stia giocando meno. La risposta è semplice. Italiano sta studiando il modo per esaltarne le caratteristiche (diverse da quelle di Nzola) così come lui deve ancora capire a pieno come muoversi contro le difese italiane.

Finora insomma si è cercato di tutelarlo, inserendolo gradualmente. Certo, la gestione non è semplicissima. Da un lato c’è la necessità di supportare Nzola, dandogli continuità nella speranza che si sblocchi. Dall’altro c’è un grosso investimento da tutelare e un giocatore che spera di trovare sempre più spazio.