Ex viola che si mettono in luce a Cagliari: Belotti non fa rimpiangere Piccoli. Pisacane: "Mina gli ha lasciato il rigore con intelligenza"

Serata di grande riscatto quella di ieri per Andrea Belotti che è tornato a segnare una doppietta in A dopo oltre un anno (l'ultima proprio in maglia viola), segnando un rigore soffiato proprio ad un altro ex viola come Yerry Mina. Il tecnico Pisacane ha commentato così l'episodio:

"Belotti è un giocatore che io ho voluto, la società mi ha accontentato, non lo scopriamo oggi. Il lato umano per me è molto importante, siamo tutti felici perché è diventato in poco tempo un punto di riferimento. I ragazzi sono tutti adulti e vaccinati, Mina era rigorista l'anno scorso e si è presentato sul dischetto perché aveva voglia di prendersi questa responsabilità ma ha avuto l'intelligenza di lasciare la palla ad Andrea. Vinci anche per queste cose".