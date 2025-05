"Ormai i tifosi sono visti come clienti rompiscatole. Ma cos'è questa storia della clausola di riservatezza?"

Il presentatore e tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Ormai i tifosi vengono proprio trattati male, come semplici clienti. E il calcio moderno mi fa sempre più schifo, cos'è questa storia della clausola di riservatezza? Mi piacerebbe che fosse tutt'altro. In questa situazione poi, chissà come riparti con la questione abbonamenti… Ah già ma i tifosi sono soltanto dei rompiscatole, vero?”.

E aggiunge: “Ognuno di noi vorrebbe legittimamente dire la propria opinione… E comunque all'interno della Fiorentina manca gente di calcio. Ma poi il presidente non è mai a Firenze, è sempre negli USA. Incomprensibile”.