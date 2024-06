Martinelli è già da record per la Serie A e per la Fiorentina

E' arrivato finalmente l'esordio per Tommaso Martinelli, enfant prodige del vivaio viola e portiere designato per i prossimi anni, chissà però se già da subito. Un debutto culminato con la vittoria sul campo dell'Atalanta e un discreto fraseggio con i piedi per il classe 2006.

Ma soprattutto, un esordio da record. Come riportato da Opta Martinelli infatti con i suoi 18 anni e 148 giorni è diventato il portiere più giovane della storia della Fiorentina, nonché il primo 2006 a giocare da titolare in Serie A.