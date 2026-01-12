Il Cagliari vuole Nicolussi e Nicolussi vuole il Cagliari. Ma il Venezia si mette di traverso e per ora il giocatore rimane alla Fiorentina

Tra i nomi in uscita dalla Fiorentina c'è anche quello di Hans Nicolussi Caviglia, che piace tanto al Cagliari. I sardi stanno trattando con il Venezia, proprietario del cartellino, ma c'è ancora distanza. E così il giocatore rimane ancora alla Fiorentina.

Doppio benestare

Dal canto suo la società viola ha dato il suo ok all'interruzione anticipata del prestito, ma come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, ma la trattativa tra Cagliari e Venezia è in fase di stallo. Nicolussi è molto affascinato dal progetto dei sardi e dal gioco del tecnico Fabio Pisacane ed ha dato il suo benestare al passaggio in Sardegna.

Le cifre

Adesso la fase di riflessione del Cagliari potrebbe convincere i lagunari ad abbassare le richieste. La prima offerta del Cagliari prevede un prestito oneroso (500.000) con diritto di riscatto, che può diventare obbligo per una cifra compresa tra i 4 e 5 milioni.