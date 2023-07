Con i soldi in saccoccia ecco i tre acquisti che la Fiorentina si prepara a mettere a segno

Con la cessione di Amrabat al Manchester United, la Fiorentina si ritrova ad avere non solo un tesoretto, ma un vero e proprio tesorone per poter portare avanti il proprio mercato in entrata con tranquillità.

Tre acquisti, sui quali si sofferma stamani La Gazzetta dello Sport; in porta la scelta sarebbe stata fatta: Audero della Sampdoria. In difesa piacciono Sutalo (Dinamo Zagabria) e Murillo (Corinthians). Per il centrocampo il desiderio di sempre è Dominguez del Bologna.

Con tanti soldi nel portafoglio sarà più facile raggiungere questi obiettivi.