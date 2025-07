Un duello che continua per la Fiorentina. Ma prima c'è da risolvere la criticità Beltran...

Continua il duello tra Fiorentina e Cagliari per Sebastiano Esposito, attaccante in uscita dall'Inter e giocatore che i nerazzurri valutano intorno ai dieci milioni di euro.



I viola però non hanno affondato il colpo finora, anche perché la volontà della società è quella di provare a risolvere alcune criticità in rosa, come quella che riguarda Lucas Beltran.

L'argentino è in uscita ma non ha ancora offerte; sullo sfondo rimane il River Plate, il Galatasaray viene dato sulle sue tracce in Turchia, mentre il Corrriere dello Sport-Stadio parla anche del neo promosso in A, Sassuolo, che nelle ultime ore ha effettuato un primo sondaggio.

I soldi che la Fiorentina incasserebbe dalla sua cessione sarebbero girati subito all'Inter per chiudere l'operazione Esposito.