Sarri chiede (ancora) Parisi a sinistra. E per il nuovo centrocampo della Lazio spunta il nome di... Colpani

Il Corriere dello Sport fa il punto su quello che è il mercato della Lazio, impegnata a costruire una rosa per l'Europa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri dopo un'annata deludente.

Colpani in biancoceleste?

Il tecnico toscano sarebbe alla ricerca di una mezzala da aggiungere al roster biancoceleste e tra i nomi c'è anche quello di Andrea Colpani, virtualmente viola fino al 18 giugno ma destinato a tornare al Monza. La Fiorentina infatti non lo riscatterà.

Torna di moda Parisi

E per la fascia sinistra della Lazio rimane in corsa il nome di Fabiano Parisi. Sarri spingeva per lui all’inizio della prima avventura laziale, ma l'ex Empoli piaceva alla società romana già a gennaio, quando si era ipotizzato uno scambio con la Fiorentina con Pellegrini, poi rimasto un nulla di fatto. Ci sarà da capire anche cosa vorrà fare la società viola in quel ruolo, con il possibile ritorno di Biraghi.