Corvino: "Stavo pensando di portare Ivanovic a Firenze ma rinunciai perchè il nome finiva in -ic e mi vennero mosse accuse"

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato in merito alla sua grande e storica familiarità con l'acquisto di calciatori slavi durante la propria carriera.

“Mi è sempre stato detto che compro solo giocatori il cui nome finisce in -ic. Ne ho portati tantissimi in Italia: Vucinic, Jovetic, Seferovic, Milenkovic, Vlahovic...Pensate, a Firenze una volta stavo parlando di un possibile scambio per portare Ivanovic alla Fiorentina e dovetti rinunciare perché il nome finiva in -ic e mi vennero mosse accuse proprio su questo”.