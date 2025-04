La Nazione: Yes, we Kean. Commisso accende la scintilla

Sulla prima pagina del QS de La Nazione il titolo: “Rocco, yes we Kean”. A pagina 2: “Rocco promette scintille. ‘Voglio che Moise resti. Mai dubbi su Palladino. Ora sogno lo scudetto’”, in taglio centrale: “Il patron incontra il sindaco. Accordo per la convenzione”, di spalla: “Quindici giorni col fiato sospeso”. A pagina 3: “Viola, una notte da brividi. Europa, fiducia, continuità. L’arma in più è il gruppo. Adesso il Diavolo ha paura”. A pagina 4: “De Gea, l’eroe dell’andata. Parate da big, leadership e quei due rigori respinti. La rivincita del portierone”.