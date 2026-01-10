Pablo Marì-Al Hilal operazione in fase di definizione: svelati i dettagli della trattativa

Con il passare delle ore emergono maggiori particolari sulla trattativa che porterà l'ormai ex difensore della Fiorentina Pablo Marì ad essere un nuovo giocatore dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. La trattativa si è rivelata fulmine. L'ex allenatore dell'Inter che aveva inizialmente optato per uno tra De Vrij e Acerbi, dopo aver ricevuto una risposta negativa dal suo ex club ha scelto di puntare tutto sul centrale spagnolo.

I dettagli dell'operazione che porterà Pablo Marì in Arabia Saudita

E pochi minuti fa l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato nuovi dettagli sull'operazione tra Al Hilal e Fiorentina: secondo quanto riportato lo spagnolo già nelle prossime ore sarà in Arabia. Alla Fiorentina andranno 2 milioni di euro, con Pablo Marì pronto a svolgere le visite mediche già nei prossimi giorni.

Questo il tweet su X di Fabrizio Romano: