VIDEO - Il solito Felipe Melo: perde la partita e la testa. Spinta violenta all'addetto stampa del club avversario, rischia una maxi squalifica

Non si smentisce mai Felipe Melo, nonostante l'esperienza al brasiliano ex Fiorentina non manchi. L'ultima l'ha combinata nel recupero della partita tra Atlético–Go e Fluminense, gara del campionato brasiliano.

L’Atletico GO segna al 95′ e vince la partita. Felipe Melo perde la testa, rincorre un uomo e lo spintona violentemente via. L'uomo è l’addetto stampa dell’Atletico che fa un bel volo. Il motivo? Sarebbero presunte frasi ingiuriose e insulti di quest’ultimo, verso la panchina del Fluminense.

Adesso l'ex centrocampista della Fiorentina rischia di essere squalificato fino a un massimo 12 partite, oltre a ricevere una denuncia per aggressione fisica.