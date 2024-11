L'ex calciatore e opinionista Dario Marcolin, ha parlato a Radio Marte anche di Fiorentina. Queste le sue parole: "Nella lotta al vertice Fiorentina e Lazio stanno sorprendendo. I biancocelesti, che ho visto dal vivo, hanno giocato bene e propongono un calcio piacevole. Domenica commenterò per Dazn Fiorentina-Inter, che è la gara della giornata.

C’è da capire come i viola si comporteranno negli scontri diretti. In queste gare la Fiorentina, ma anche la Lazio, dovrà misurare le proprie ambizioni. Dall’esito degli scontri diretti comprenderemo le reali ambizioni di queste due squadre. In breve diciamo che il bello viene adesso, con tanti scontri diretti previsti sino a Natale".