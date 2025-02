FOTO: cosa starà 'cucinando' Burdisso al pc con De Rossi? L'incrocio tra l'ex ds e il quasi ex tecnico viola

Dopo aver convissuto per anni a Roma e alla Roma, Nicolas Burdisso e Daniele De Rossi si sarebbero potuto ritrovare a Firenze: solo l'argentino in realtà ci arrivò, da ds, mentre per l'ex capitano giallorosso l'approccio fu prima da calciatore e poi da possibile tecnico, tra 2019 e 2020. Niente di fatto in entrambi i casi ma i due sono rimasti comunque in contatto e ieri si sono incontrati proprio a Roma… davanti ad un pc. Improbabile però che stavolta l'argomento fosse la Fiorentina.