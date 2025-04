Il giovane centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali delle FIGC in cui ha raccontato le sue esperienze internazionali e il suo rapporto con la maglia azzurra.

Esperienze all'estero

Ho cominciato da piccolissimo - racconta il talento viola ricordando i primi calci tirati al pallone - fino a dieci anni ho giocato al Brescia, poi sono andato all'Atalanta e sono rimasto lì per sei anni. A 16 anni sono partito per le prime esperienze all'estero: prima al Benfica poi al PSG, con i prestiti al Braga e al Besiktas; adesso finalmente sono a Firenze, avevo un po' nostalgia dell'Italia e sentivo il bisogno di tornare. All'estero mi sono sempre trovato benissimo, quando decisi di partire sentivo di aver bisogno di nuovo stimoli, la scelta ha ripagato anche grazie ai miei genitori che mi hanno sempre accompagnato e motivato".

La maglia azzurra

“La prima convocazione in azzurro mi rese felicissimo, ma anche agitato - dice Ndour raccontando le sensazioni con la maglia azzurra addosso - Coverciano ti fa un effetto enorme. Fu una bella esperienza, legai molto con l'allenatrice Panico, ci sentiamo ancora ogni tanto. Con mister Bollini è stato un europeo (under 19 ndr) molto bello, il mister è una persona bravissima ed eravamo una squadra forte. Abbiamo sofferto solo contro il Portogallo ai gironi, ma quella sconfitta ci ha fatto rimanere con i piedi per terra, infatti poi in finale li abbiamo riaffrontati e abbiamo vinto l'Europeo, una gioia incredibile”.

I sogni

Infine il centrocampista ex PSG racconta quali sono i suoi idoli e i suoi sogni futuri: “Mi ispiro a Pogba come stile di gioco, ma come dedizione a lavoro ed esempio fuori dal campo seguo LeBron James. Il mio sogno nel cassetto è vincere una Champions e giocare con la nazionale maggiore".