L'ex sindaco di Bagno a Ripoli e capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando del tema stadio: “Sarà bellissimo. Alla fine vedremo un Franchi all'avanguardia, non è quello che mi preoccupa. I tempi di conclusione dei lavori mi lasciano perplesso. Doveva farlo un privato, ma ormai l'opzione è tramontata…”.

“Metterei una copertura sulla Fiesole, per decoro”

E aggiunge: “Francamente, menomale che mercoledì contro l'Empoli i rigori si sono tirati sotto la Curva Ferrovia. La Fiesole sembra un porto, in TV si nota particolarmente bene. Sinceramente metterei una copertura, per decoro, ma dicono che non si possa installare. Per alti costi… Quattro trasferte nel prossimo campionato? Non credo che aiuti la questione, alla fine resta una cosa lunga e complessa da trattare”.