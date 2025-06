Si ferma un altro giocatore in Nazionale. Chance per un altro viola dopo la chiamata di Ranieri?

La Nazionale Italiana rischia di perdere un altro pezzo in vista del doppio impegno contro Norvegia e Moldavia, gare valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026.

Nella seduta di allenamento odierna, Manuel Locatelli ha riscontrato un problema alla gamba destra. Al momento solo una fasciatura per il giocatore della Juventus, che è stato sottoposto a una risonanza magnetica.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Occhio ai possibili sostituti del bianconero, con Mandragora che è stato fino all'ultime ore prima della convocazione in ballottaggio con lui per il posto in lista. Possibile nuovo subentro viola in Nazionale dopo la chiamata di Ranieri.