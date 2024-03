Cacace ammette: "Anno scorso ero un po' in difficoltà. Parisi giocava sempre bene e ho trovato poco spazio"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, il terzino dell'Empoli Liberato Cacace ha parlato anche della concorrenza dello scorso anno in azzurro con Fabiano Parisi, adesso alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Dopo la prima stagione in carriera in cui non giocavo, mentalmente mi sono trovato un po' in difficoltà. Parisi giocava sempre bene, non posso dire niente..."

E ancora: “Poi però ho capito la situazione e le cose sono migliorate. Quest'anno sono più libero, mi sento bene, gioco con continuità anche avendo cambiato allenatore”.