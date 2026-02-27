Abodi: "Sul Franchi manca la certezza che tutto proceda per il meglio. A luglio dobbiamo avere il progetto finanziario approvato"

Il ministro dello sport Andrea Abodi, durante la kermesse “appenninica” dell'Abetone, ha parlato della situazione degli stadi italiani a pochi mesi dall'assegnazione delle 5 location che ospiteranno le partite degli Europei 2032. Lo riporta La Nazione.

Situazione Franchi

“Franchi? Manca la certezza che tutto proceda al meglio - ha detto il ministro - ma siamo fiduciosi che così possa essere. Come in tutte le competizioni l'importante è conoscere le regole del gioco. Le tappe sono definite: a luglio dobbiamo avere i progetti, non solo tecnici ma anche finanziari, già approvati. A settembre la Federazione deve poter segnalare i 5 stadi e a ottobre la Uefa deve ufficializzare la decisione”

Sterzata sui lavori

Il ministro ha poi continuato soffermandosi sulla ufficializzazione del commissario Sessa, che potrebbe dare un'accelerata ai lavori: "ll commissario designato stamani (ieri, ndr) ha avuto l'ultimo parere positivo e quella che fino a oggi è stata una designazione, da lunedi sarà un decreto di nomina e così il commissario potrà pienamente operare. Anche se nel suo ruolo di presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici già conosce il dossier stadi molto bene”.

