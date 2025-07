Longhi: "Vlahovic e Gonzalez stanno frenando il mercato della Juventus. Dzeko e Immobile? È innegabile che abbiano una certa età"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, nel giorno della presentazione di Edin Dzeko come nuovo attaccante della Fiorentina, oltre a commentare la situazione relativa agli ex viola Vlahovic e Gonzalez ha espresso un suo pensiero sui tanti giocatori di ritorno nel nostro campionato, molti dei quali in là con l'età. Questo la sua analisi a Radio Sportiva:

“La Juventus in questo momento ha il mercato bloccato da Vlahovic e Gonzalez. Il serbo non ha intenzione di negoziare il suo contratto con il club bianconero, non essendo disposto a rinunciare ai 12 milioni di ingaggio. Questo crea molte difficoltà anche a trovare un club che possa farsene carico. Anche l’argentino, ormai considerato escluso dal progetto tecnico di Tudor, sarà difficile da piazzare. Questo perchè è un giocatore che, alla luce della programmazione fatta in queste settimane dal club, deve essere ceduto dopo una sola stagione a Torino. Sarà molto difficile risolvere la sua situazione perché chi sa che devi vendere per forza tira giu il prezzo”.

“E' innegabile dire che Dzeko e Immobile sono in la con l'età”

Ha anche commentato gli arrivi di due giocatori esperti come Dzeko e Immobile: “Nessuno mette in discussione il loro valore e il loro talento, e soprattutto quello che hanno fatto questi giocatori nella loro carriera. Sono profili di spessore che hanno una carriera alle proprie spalle che parla per loro. Il fatto che siano in la con l’età però è un fatto che è incontestabile, e difronte a questo c’è qualcuno che ci scherza sopra paragonando il campionato italiano ad una grande rsa per calciatori. Questa è una valutazione anagrafica che prescinde da quella tecnica. Che siano bravi è fuor di dubbio, che allo stesso tempo abbiano i loro anni è innegabile”.

“Il loro rendimento potrebbe pesare, in positivo e negativo sulle rispettive squadre, ma a parlare sarà il campo”

Ha anche aggiunto: “Sono dei campioni in assoluto, e sono convinto che potranno cambiare le sorti del nostro campionato: questo però potremo dirlo solo strada facendo. Semplicemente perchè gli anni potrebbero davvero pesare su di loro, e anche sul rendimento delle rispettive squadre. Oggi non possiamo dare un giudizio definitivo, prima dobbiamo prima vederli all’opera in campo. Chi vedo favorito per la prossima stagione? E’ ancora prematuro fare un commento del genere”