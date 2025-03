Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni a margine "Gran Galà Hearts" commentando il momento della Juventus, sconfitta pochi giorni fa dalla Fiorentina per 3-0.

“Juventus modello ideale per il calcio italiano”

Gravina ha dichiarato: "Vi confesso che sono stato nella sede della Juventus, è sempre molto bello perché la Juventus è un modello ideale per il calcio italiano. E' un modello per le infrastrutture. Oggi ho toccato con mano uno stadio di avanzamento ulteriore in questo settore. Peccato per i risultati, però il nostro campionato è particolarmente avvincente, molte squadre sono attrezzate. La Juventus è lì e se la giocherà con tutte le altre fino alla fine".



Sui pochi giocatori della Juventus in Nazionale Italiana

E all'osservazione riguardo alla Juventus che sta dando pochi giocatori alla Nazionale Italiana: "Qualcuno c'è, anche importante. E altri giocatori che vorremmo recuperare nel più breve tempo possibile. La Juventus ha sempre dato calciatori importanti alla nostra Nazionale. Già qualcuno fa parte del nostro gruppo e ci auguriamo che la Juve continui a formare calciatori pronti per la Nazionale".