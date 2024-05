Un premio milionario che la Fiorentina ha già in tasca

Fiorentina in finale di Conference League dunque. Oltre ad un aspetto sportivo, c'è anche un risvolto economico importante dietro a questo fatto.

Tre milioni sicuri

Avendo ottenuto l'accesso alla finale di Atene, i viola hanno già messo in cassa tre milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai premi già maturati per il cammino fatto in questa competizione.

E in caso di vittoria…

A conti fatti il club di Commisso si è già assicurato 16,2 milioni di euro, somma che potrebbe però aumentare ancora (due milioni in più) in caso di vittoria del trofeo. Certo, le cifre garantite nelle altre due coppe sono ben altre (specialmente la Champions) però con 16 (o 18) milioni…