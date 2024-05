Duncan: "Il nostro feeling con la Conference è davvero speciale. Siamo nati per giocare partite come questa"

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan ha parlato con i canali della Uefa al termine della gara pareggiata contro il Club Brugge e che ha consentito ai viola di accedere alla finale di Conference League.

“Un feeling davvero speciale con la Conference”

“Il nostro feeling con questa coppa è davvero speciale - ha detto - siamo riusciti a raggiungere la seconda finale di fila".

“Siamo nati per giocare partite come questa”

E ha aggiunto: "Il modo in cui abbiamo giocato dalla prima partita del girone fino a questa gara è stato fantastico. Ora ci sentiamo felici, siamo nati per giocare partite come questa”.