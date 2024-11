Le convocazioni dell'Italia Under 20 di Bernardo Corradi chiudono il giro delle varie selezioni azzurre. E c'è presenza della Fiorentina. La Nazionale sarà ospite al Viola Park, in una delle due sfide di Elite League contro la Romania (l'altra in Polonia). Debutta, tra l'altro, Leonardo Bonucci come vice di Corradi. Tra i convocati, c'è il giovane Jonas Harder, centrocampista della Fiorentina Primavera confermato ancora una volta.

Ecco i convocati:

Portieri: Federico Magro (Hellas Verona), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Sudtirol), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Giacomo Stabile (Alcione Milano);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Perugia), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Alberto Manzoni (Atalanta), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Ismael Konaté (Empoli), Simone Pafundi (Losanna), Mario Perlingieri (Benevento), Dominic Vavassori (Atalanta).