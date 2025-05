A quale cifra la Fiorentina ha rinunciato decidendo di tenere Comuzzo e dicendo no al Napoli? Quella frase rivelatrice scappata a Pradè...

Che il Napoli volesse Pietro Comuzzo lo scorso inverno è una verità che ormai anche i sassi conoscono. Ma fino a che cifra si era spinto il club azzurro pur di prendere il giovane centrale della Fiorentina?

La frase rivelatrice

C'è una frase scappata al direttore sportivo viola Daniele Pradè che fa capire perfettamente quale sarebbe stato l'esborso del club azzurro: “Secondo me non erano pochi, pochi 30 milioni più bonus per Comuzzo eh…".

L'intervento di Commisso

Quattro mesi da titolare in A avevano dunque portato il giocatore a toccare punte economiche di livello. A bloccare il tutto però pii è stato poi il presidente gigliato, Rocco Commisso: “La colpa me la prendo io, non l'ho voluto vendere” ha detto il numero uno gigliato in proposito.