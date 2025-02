La probabile formazione del Lecce: Giampaolo sorride e recupera due pedine. Cambiano i compagni di reparto di Krstovic

Al ‘Franchi’, contro una Fiorentina che sta attraversando un pesante momento di difficoltà, arriva un Lecce ancora scottato dalla sconfitta contro l'Udinese, ma in lieve ripresa. Giampaolo per l'occasione conferma Falcone tra i pali e la difesa formata da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo, che ha recuperato per la trasferta a Firenze. Così come Helgason a centrocampo, assieme a Coulibaly e Berisha. Davanti non c'è Pierotti, quindi a far compagnia alla punta Krstovic fanno sulle fasce Morente e Karlsson.

La PROBABILE formazione del Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; L. Coulibaly, Berisha, Helgason; Morente, Krstovic, Karlsson. All.: Marco Giampaolo.