Dopo Valentini si pensa anche alla cessione di un acquisto estivo? Un centrocampista cerca più minuti

In queste difficili ore in casa Fiorentina, fra la sconfitta con l'ultima in classifica e lo sfogo pubblico di Daniele Pradè, il mercato resta un fronte caldo visto il periodo. Fra i calciatori che potrebbero lasciare il Viola Park, oltre a Valentini appena arrivato, ce n'è anche un altro approdato in Toscana appena sei mesi fa.

Un altro “neo” acquisto in partenza?

Tuttomercatoweb infatti scrive che Amir Richardson, centrocampista marocchino arrivato dal Reims per circa 10 milioni di euro, potrebbe meditare di cambiare aria. Il giocatore del 2002 fino a questo momento ha collezionato circa 1000 minuti suddivisi in venti presenze, ma quasi mai da titolare in campionato. Un impiego povero che sta convincendo il giocatore sulla possibilità di perseguire altre strade.

Una sola condizione

Da parte della società di Commisso, tuttavia, non c'è una chiara intenzione a cedere il marocchino. Ma nemmeno un'apertura al prestito, sottolinea TMW. Ciò significa che solo se nelle prossime due settimane arriverà un'offerta pari a quanto speso in estate la Fiorentina prenderà in considerazione la sua cessione.