Raimondi: "Brescianini è l'esempio perfetto di grande uomo. Maglia sempre sudata!"
Cristiano Raimondi, bandiere dell'Atalanta e tutt'oggi collaboratore tecnico di Palladino, ha salutato via social l'ormai ex giocatore della Dea, Marco Brescianini.
Il saluto social
Attraverso il proprio porfilo Instagram Cristiano Raimondi ha voluto salutare il nuovo acquisto della Fiorentina: “Esempio perfetto di grande uomo! Maglia sudata sempre! In bocca al lupo, Marco!”
L'esperienza a Bergamo
Probabilmente Brescianini non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato all'Atalanta. Dopo un inizio straripante la sua esperienza a Bergamo è stata caratterizzata più dalla panchina che dall campo, ma all'interno del gruppo-squadra l'assenza di un giocatore così si farà sentire.
