A margine di un evento, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato anche del futuro di Colpani, obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole sui contatti avuti per lui riprese dal video di calciomercato.it:

“Qualche telefonata per lui è arrivata, ma non hanno trovato il consenso del Monza. Se la Fiorentina ci ha riprovato? Non so se si può dire”

