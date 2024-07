Rilancio Fiorentina su Pongracic: Inserimento viola c'è. Ma è troppo tardi o no?

Il calciomercato è bello anche perché propone situazioni inaspettate e improvvise.

Prendiamo Marin Pongracic: il difensore era già stato praticamente venduto dal Lecce al Rennes. Un'operazione che era giunta ai dettagli finali, che è stata però messa in forse da un inserimento.

Un croato per un serbo

Quale? Quello della Fiorentina. La notizia uscita nella serata di ieri trova conferme in queste ore. Il croato potrebbe sostituire il serbo (Milenkovic appunto che andrà al Nottingham Forest) in maglia viola.

E' troppo tardi?

Inserimento tardivo oppure no? Qualche possibilità ancora i dirigenti gigliati ce l'hanno di chiudere questa operazione che permetterebbe alla società di porre almeno una toppa ai tanti buchi che ancora ci sono in rosa. Una situazione in evoluzione.