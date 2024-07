Milenkovic: Ingaggio top e durata, ecco il lungo contratto che il Nottingham Forest gli garantirà

Salvo clamorose sorprese dell'ultim'ora, Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina per approdare al Nottingham Forest per una cifra (inclusi bonus) pari a 15 milioni di euro.

Il Forest pagherà di più per l'ingaggio del giocatore

Gli inglesi spenderanno di più per gli emolumenti al calciatore. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il difensore serbo firmerà un contratto quinquennale con ingaggio base di 3,5 milioni di euro netti (superiore anche se non di molto rispetto a quello che prendeva a Firenze) più qualche altro premio che verrà garantito in base al rendimento individuale e della squadra.

Un totale superiore ai 17,5 milioni di euro

Al massimo dunque potrà andare sui 4 milioni di euro a stagione, per un totale oscillante tra i 17,5 e i 20 milioni di euro.