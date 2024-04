"La Fiorentina ha battezzato le coppe, ma è un rischio. Non è tutto semplice in Coppa Italia e in Conference, anche se..."

A TMW Radio ha parlato l'ex giocatore e attuale giornalista Stefano Impallomeni, intervenendo anche su quella che è la stagione della Fiorentina dopo il pareggio di ieri contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Per me la Fiorentina ha la testa alla Coppa e non è così difficile pensare ad arrivare in finale e vincere. Hanno battezzato le coppe ma è un rischio. Il campionato è andato ma non è tutto semplice negli altri impegni di Coppa Italia e Conference”